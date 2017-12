Rivuole indietro i suoi soldi e va con l'auto contro la sede di Veneto Banca

VENEZIA - Un uomo di 59 anni, gravemente invalido in seguito a un incidente sul lavoro e che ha perso circa 100 mila euro nell'acquisto di azioni Veneto Banca, ha spinto oggi in retromarcia la sua autovettura contro la porta d'ingresso della sede centrale dell'ex istituto veneto, a Montebelluna. L'uomo, che manifesta in modo pacifico dalla vigilia di Natale, reclama la rifusione del danno, corrispondente all'indennità assicurativa percepita in seguito all'evento che non gli consente di lavorare da una quindicina d'anni.