Sepoltura dei feti a seguito di aborto, per la Cgil 'è una grave decisione'

VENEZIA - E' polemica sul via libera all'emendamento approvato dal consiglio regionale del Veneto che obbliga le Ulss a informare le famiglie sulla possibilità di procedere alla tumulazione o cremazione dei feti abortiti, attualmente prevista solo dalle 28 settimane di gestazione in su, o dalle 20 in caso di richiesta dei genitori, mentre d'ora in poi sarà garantita a tutti, anche sotto questa soglia. Per la Cgil nazionale e veneta è una decisione «grave, oltre che sbagliata» mentre l'assessore Elena Donazzan rileva che su questo tema «hanno già deliberato Regioni importanti come Lombardia, Marche e Campania».