Va in fiamme una casa a Verona, salvata una famiglia

VERONA - Una famiglia di tre persone è stata salvata dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere un incendio scoppiato all'alba a Verona nell'abitazione dove vivono padre, madre e la figlia 21enne. La famiglia è stata sorpresa nel sonno dalle fiamme e sono stati i vicini a dare l'allarme. Nella concitazione, la madre 56enne è caduta riportando un trauma al polso ed è stata trasportata all'ospedale di Borgo Trento. Al Policlinico invece è stata ricoverata per accertamenti un'anziana che abita nell'appartamento al piano inferiore, dovesi è creato un altro piccolo incendio, causato da alcuni detriti in fiamme caduti dal piano superiore.