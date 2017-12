Eventi a Venezia, ecco cosa fare mercoledì 20 dicembre

VENEZIA – Dai concerti nei locali, alla musica a teatro fino agli appuntamenti con lo spettacolo. Ecco qualche consiglio utile per godersi al meglio la serata.

Musica a teatro

Un fascino arcano e magico, un miracolo di equilibrio nella straordinaria varietà di toni, un caleidoscopio di ricordi e culture diversissime. Le Mystère des Voix Bulgares continua a sorprendere ed emozionare in un successo planetario che non conosce confini. Il coro femminile sarà al Teatro La Fenice di Venezia, il 20 dicembre alle 20, nel tradizionale concerto di Veneto Jazz che da tempo esplora diverse espressioni musicali e che con questo evento corona un’ambizione: portare su un palcoscenico prestigioso un’esperienza sonora difficile da dimenticare, fuori da ogni schema cognitivo precostituito e per questo straordinariamente emozionante.

Musica live

Al Centro Culturale Candiani, Michael M. Smith & Friends, Nato nel 1964 a Charleston, South Carolina, terra di radicate tradizioni spiritual e gospel, Michael M. Smith vive oggi in Virginia, dov'è attivo come cantante, pianista e compositore. Ha raggiunto la fama internazionale nel 2005, con il suo primo album da leader, Worship of a Redeemed Man. Grazie alla sua profonda conoscenza della musica sacra in genere, del gospel e di altre musiche cristiane, Michael Smith riesce a coinvolgere un vasto pubblico. Come suo personale obiettivo artistico si adopera per creare un ponte tra il Gospel e gli altri generi di musica cristiana, toccando la sensibilità dei credenti di molte culture diverse, non trascurando l’ispirazione proveniente anche da ambienti come il «country».



Musica nei locali

Al Laguna Libre dalle 20.30, Il T.M.B. Trio. Un nuovo ensemble che nasce dall’incontro dei musicisti Tommaso Troncon, Nicolò Masetto e Lorenzo Bonucci coll’intento di creare un sound moderno che unisce le influenze della musica contemporanea alla tradizione jazz proponendo brani originali incentrati sulla poliritmia e sofisticati riarrangiamenti in metriche dispari di celebri standards. Ricerche e sperimentazioni sonore unite ad una particolare attenzione rivolta al panorama musicale internazionale sono la chiave di questo energico trio caratterizzato da una speciale intesa ed interplay tra i suoi componenti.

Concerto di Natale

Al Duomo di S.Lorenzo – Mestre, alle 21. Ad Vesperum Assumptionis Sanctae Mariae Virginis, La Cappella Musicale della Basilica di San Marco di Venezia celebra il 450° anniversario della nascita del suo antico maestro Claudio Monteverdi.

A teatro

Al Teatro Goldoni, in scena «Michelangelo e il pupazzo di neve». Scritto ed interpretato da Carlo Vanoni con la regia di Gian Marco Montesano. Tra capolavori, aneddoti e fragilità, per la prima volta viene raccontato il Michelangelo uomo e non solo l’artista che ha fatto grande la Firenze dei Medici e la Roma del secondo Cinquecento. In scena Carlo Vanoni, attore performatico che entra ed esce dal personaggio, che si accompagna con la chitarra elettrica e proietta immagini avvalendosi di tecnologie video, tenendo saldo il filo di una narrazione in grado di sovvertire i luoghi comuni e di stupire.