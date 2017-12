Veneto: approvati nuovi progetti Gect 'Euroregio senza confini' per oltre 6 milioni di euro

VENEZIA - EmotionWay, Scet-Net, Fit4Co, Smartlogi ed Eumint: sono i nomi dei cinque progetti proposti dal Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (Gect) 'Euregio Senza Confini' che saranno finanziati con oltre 6 milioni di euro complessivi nell'ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia Austria.

«Si tratta di un ulteriore salto di qualità sul piano operativo e finanziario di 'Euregio Senza Confini' – commentano con soddisfazione i componenti del Gect, i governatori del Veneto Luca Zaia (anche presidente pro tempore dello stesso Gruppo), del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani e del Land austriaco della Carinzia, Peter Kaiser – Un risultato ottenuto grazie dall'azione comune svolta dalle tre Regioni, che hanno saputo coinvolgere numerosi soggetti del territorio come partner progettuali».

Creato dall'Unione Europea

Il Gect è uno strumento creato dall'Unione Europea nel 2006 che definisce un quadro legislativo unico per le Euroregioni. Grazie al riconoscimento della personalità giuridica, permette a territori regionali e locali di differenti Paesi dell'UE di collaborare in un contesto giuridico comune - indicato dall'ordinamento comunitario e avvallato dagli Stati nazionali - superando le difficoltà derivanti dall'avere differenti strutture giuridiche, contabili e di gestione.

Il Programma Interreg Italia- Austria, che promuove lo sviluppo equilibrato e sostenibile e l'integrazione nell'area di confine dei due Paesi, è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e da contributi pubblici nazionali per un totale di 98 milioni di euro. Con questi fondi si promuovono progetti di cooperazione nel campo della ricerca e innovazione, culturale, di espansione delle competenze istituzionali e dello sviluppo regionale a livello locale.