Natale: lo Chef stellato cucina per i detenuti

VERONA - Pranzo gourmet firmato dallo chef 'bistellato' Giancarlo Perbellini ieri per i detenuti del carcere di Montorio a Verona. Il cuoco veronese ieri mattina è entrato nella Casa Circondariale di Verona per un'iniziativa speciale. Perbellini, a capo di ristorante insignito di due stelle dalla Guida 'rossa', ha cucinato insieme alla sua brigata un pranzo per oltre un centinaio tra detenuti e detenute, familiari e volontari del carcere di Montorio, aderendo al progetto nazionale di solidarietà 'L'alt(r)A cucina...per un pranzo d'amore'.

L'iniziativa porta nelle carceri italiane pranzi stellati preparati da grandi chef e serviti da testimonial del mondo dello spettacolo, offrendo ai detenuti una giornata particolare e diversa. «Abbiamo portato un sorriso al palato dei detenuti – ha dichiarato Perbellini – E' stata un'esperienza irripetibile. La brigata è stata fiera di far gustare la nostra cucina a persone molto meno fortunate di noi». Per l'occasione Perbellini ha proposto un menu composto da 'Risotto con fondente di cipolla con emulsione di sottobosco', 'Guanciale di vitello brasato con porri fritti', e 'Mousse ai tre cioccolati: cioccolato bianco, gianduia e cioccolato amaro, con una salsa d'orzo e arancio'.