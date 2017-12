Pfas e Plasmaferesi, la Regione Veneto: la procedura è contenuta nella delibera

VENETO – La procedura della plasmaferesi, o dello scambio plasmatico, attuata per abbattere la contaminazione da Pfas sarebbe stata descritta nel dettaglio in una delibera della Giunta regionale del Veneto, approvata e inviata al Ministero della Salute. La procedura è dunque descritta minuziosamente, in particolare nell'Allegato B della delibera numero 851 del 13 giugno 2017, nella delibera regolarmente inviata al ministero della Salute con lettera formale del 4 luglio 2017, protocollo numero 265235, a firma del direttore generale della sanità veneta Domenico Mantoan. Ecco quanto riporta una nota della Regione Veneta che allega l'intera documentazione.

Informazioni complete

Esaustivo, prosegue il comunicato, appare già il titolo, che recita «approvazione del secondo livello del Protocollo di screening della popolazione esposta a sostanze perfluoroalchiliche e del Trattamento di Soggetti con Alte Concentrazioni di Pfas». L'Allegato A, si legge nella nota diffusa dalla Regione Veneto, definisce in maniera particolareggiata il percorso di secondo livello nell'ambito dello screening, indicando anche uno schema del rischio al quale possono andare incontro i soggetti contaminati, con quattro livelli: basso, moderato, alto, molto alto.

L'Allegato B

Questo allegato, riporta il comunicato, si concentra, di conseguenza, sulle modalità di trattamento dei soggetti con alte concentrazioni di Pfas, indicando esplicitamente la plasmaferesi e lo scambio plasmatico, con una premessa denominata 'razionale', nella quale si precisa che «l'utilizzo della plasmaferesi nella rimozione di sostanze tossiche è previsto nelle linee guida della Società Americana di Aferesi», che «il trattamento con scambio plasmatico è routinariamente utilizzato nei protocolli terapeutici di pazienti con patologie autoimmuni, ma anche interessati da intossicazioni acute da sostanze tossiche o velenose», e che «la plasmaferesi è una procedura utilizzata quotidianamente per le donazioni di plasma: in Veneto, nel 2016, sono state effettuate oltre 47.000 procedure».