Grande successo a Venezia della Regata dei Babbi Natale

VENEZIA – E' stata un successo l'ormai tradizionale Regata dei Babbi Natale, un'invasione 'rossa', che ogni anno anticipa l'arrivo delle festività. Centinaia di persone con il classico costume rosso e barba bianca finta si sono sfidate a colpi di remo, a bordo di 'Mascarate', in Canal Grande, per la regata alla Valesana promossa dal coordinamento delle remiere, mentre chi aveva meno dimestichezza con la laguna si è misurato nella corsa di 5 o 10 km, sempre in costume natalizio, partita di primo mattino da Campo San Giacometto e snodatasi tra campi e campielli. Curiosità di quest'anno, tra i Babbi Natale in barca c'era anche Angelo Boscolo, l'artigiano veneziano che ha realizzato la più strana delle gondole, costruita con 350 cassette della frutta provenienti dal mercato di Rialto.