14enne investita da un'auto muore sul colpo

VENEZIA - Una ragazzina di 14 anni è morta dopo essere stata travolta da un'automobile mentre in bicicletta stava percorrendo la rampa di un cavalcavia a Chioggia (Venezia). Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri. La giovane è stata urtata da una Volkswagen Polo, che ha travolto anche le biciclette di due amici, un ragazzo e una ragazza di 14 anni, con i quali si stava recando in un fast food. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, per l'adolescente non c'era più nulla da fare; la ragazza è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate nel violento impatto con l'autovettura. Feriti, in maniera non grave, gli altri due giovani.