Melegatti: per fortuna la produzione non si ferma

VERONA - Non sarà firmato l'accordo di Cig ordinaria per i lavoratori della Melegatti: altri 5 mila pandori saranno sfornati in un paio di giorni e poi nello stabilimento di San Giovanni Lupatoto inizierà la campagna per le colombe pasquali. E' quanto deciso ieri sera, al termine del vertice tra azienda, sindacati e commissari del Tribunale. Per non lasciare a casa nessun operaio si è stabilito di proseguire la produzione natalizia per un paio di giorni in modo da sfornare altri 5 mila dolci per lo spaccio aziendale dove i clienti giungono quotidianamente proprio per acquistare i pandori Melegatti.