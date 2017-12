Banca Popolare di Vicenza: 5mila richieste di costituzione parte civile

VICENZA - Sono salite a circa 5 mila le richieste di costituzione di parte civile all'udienza preliminare sulle vicende della Banca Popolare di Vicenza. Per conoscere il numero definitivo si dovrà aspettare domani, quando il Gup finirà di raccogliere le istanze. Gli imputati sono sei, per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza, oltre alla Bpvi per responsabilità amministrativa. Fra loro l'ex presidente Gianni Zonin, mentre la posizione dell'ex dg, Samuele Sorato, è stata stralciata per «motivi di salute». Nessuno degli imputati ha finora assistito alle udienze. I loro difensori hanno annunciato che, almeno nella prima fase dell'udienza preliminare, non si presenteranno. La decisione del Gup sulle richieste di costituzione di parte civile è attesa per l'inizio del 2018.