Un quotidiano britannico attacca il Prosecco: fa marcire i denti

VENEZIA - Arriva da oltremanica una nuova polemica natalizia sul Prosecco: secondo il tabloid inglese The Sun le bollicine trevigiane farebbero male ai denti. A giudizio dell'estensore dell'articolo allarmistico «li farebbero marcire trasformandoli in polvere simile al gesso». Il mondo del Prosecco è nuovamente sugli scudi. «E' una notizia così palesemente infondata – replica secco Armando Serena, presidente del consorzio della Docg di Asolo – che non merita alcun commento».