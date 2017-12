Eventi a Venezia, 6 cose da fare venerdì 15 dicembre

VENEZIA – Dallo shopping di Natale ai presepi, dai concerti agli spettacoli a teatro. Ecco qualche consiglio per non lasciarvi sfuggire i momenti più interessanti del venerdì sera veneziano.

Shopping e festa in centro

Si rinnova venerdì 15 dicembre l'Happy Friday che si tinge di Natale. Dalle 17 alle 23, le strade del centro saranno animate da spettacoli, musica e promozioni commerciali nelle strade e negli esercizi aderenti.

Natale a San Barnaba

Venerdì 15 dicembre alle 18, a San Barnaba Calle de le boteghe, Calle del fabbro e Calle cappeller, verrà offerto un momento di musica, buon vino e buon cibo. La serata e le luminarie sono offerte dai commercianti di san Barnaba con l'aiuto dei residenti. Per informazioni: Perlamadredesign 340 8449112.

I Presepi nella terra di Tiepolo

Le associazioni Amici dei presepi Spinea, Pro Loco Martellago, Vita in Piazza Caselle di S.M. di Sala e Città di Venezia propongono il percorso «I presepi nella Terra dei Tiepolo» con mostre sull'arte del presepio che coniugano i valori religiosi e cristiani propri del presepio con la cultura e le tradizioni popolari tipiche di questo periodo dell'anno. Dal 15 dicembre al 5 gennaio, la mostra di presepi verrà esposta nella sala del Municipio di Mestre in via Palazzo.

A teatro

Il Teatro Ca’ Foscari continua a sostenere le attività delle giovani compagnie, ospitando per brevi periodi di residenza o per singole iniziative alcune realtà artistiche che hanno maturato esperienze significative e affrontato percorsi del tutto originali. Venerdì 15 – Sabato 16 dicembre alle 20.30 in scena «Monogamia - Una storia fantastica» regia di Lorenzo Maragoni costumi e scenografia di Riccardo Longo ispirato a «La Collezione» di Harold Pinter con Riccardo Dal Toso, Julio Escamilla Camacho, Greta Giancola, Vittorio Lora Due coppie di giovani adulti, realizzati professionalmente e relazionalmente. Due uomini, e un uomo e una donna. Due coppie solide, o se non altro, ben incastrate nei loro meccanismi. Un viaggio a Londra. Un tradimento, forse. E le sue conseguenze. I traditi sembrano cercare risposte in tutti i posti sbagliati; i traditori non sembrano neanche più sapere cos’è successo, e perché. Tutto si muove, a patto di restare fermo. Si parla di tutto, a patto di non parlare del perché sia successo. Parlarne vorrebbe dire mettersi in discussione, come coppia e come individui. Magari rinegoziare, rifondare, o interrompere la relazione. Molto meglio convincersi che non sia successo niente. Dove finisce la memoria condivisa, e comincia la propria personale verità? Quali sono i limiti, oggi, dell’unica istituzione sentimentale riconosciuta: la coppia? Questo spettacolo è un quadro surrealista, un’esperienza così specifica da essere universale, una commedia e un dramma. Questo spettacolo è una stanza d’albergo esplosa. Per informazioni e prenotazioni scrivere all’indirizzo biglietteria.teatrocafoscari@unive.it o telefonare allo 041 2348962 ESCLUSIVAMENTE nei giorni e orari di apertura della biglietteria.



Musica live

Aperitivo con... i «Ree-Coover Skiantos Ke fan Kover di Se Stessi» proporranno al Laguna Libre una serata dedicata a... se stessi... e a tutti gli amanti del demenziale «ita(gli)ano». Formazione ufficiale: Ree - Coover Skiantos: Stefano Sbarbo Cavedoni, Andy Bellombrosa Dalla Valle, Leo Tormento Pestoduro, Davide Blanda Blandamura i primi tre incorreggibili co-fondatori della rock-band bolognese che diede vita nel '77 al controverso inarrivabile Rock Demenziale di nuovo dal 2013 interpreti di questa bizzarria col botto che d'un colpo farà scattare tutti quanti. Ree-Coover ... voce, chitarra, basso, batteria ... unica dove, lievemente anziani, suonano sedati con l'alto patronato di Anakv, associazione nazionale anziani contro la vecchiaia. Concerto all'ora dell'aperitivo dalle 17.30 alle 20. Per informazioni: info@lagunalibre.it, www.lagunalibre.it.

Concerti

Al centro culturale Candiani, il live dei Terrakota. Una band esplosiva e coinvolgente, la loro musica abbatte ogni confine. Ritmi afrocubani, soukous, samba, funk, reggae e anche musica indiana.