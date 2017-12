Impiegata insospettabile si prostituiva a Padova

ROMA - I Carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco (PD) hanno scoperto un fiorente giro di prostituzione all'interno di un'abitazione di Saonara, che da tempo era meta di incontri a sfondo sessuale per numerosi uomini locali di tutte le età. Una nota dell'arma spiega che è stata sorpresa in piena attività di meretricio una insospettabile impiegata. Denunciato il suo sfruttatore. I dettagli dell'operazione verranno illustrati oggi alle ore 12:00 nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Padova, in via Rismondo 4.