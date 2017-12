Il Capodanno di Venezia con spettacoli pirotecnici e concerto in diretta TV

VENEZIA - Uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il Bacino di San Marco, musei aperti e il tradizionale Concerto del Teatro La Fenice trasmesso in diretta da Rai1: così Venezia festeggerà il Capodanno secondo il programma presentato oggi dall'amministrazione comunale. Allo scoccare della mezzanotte i fuochi potranno essere visti dagli spettatori in uno spazio allestito in Riva degli Schiavoni. La quindicesima edizione del Concerto di Capodanno sarà invece affidata quest'anno al maestro coreano Myung-Whun Chung, affiancato dal tenore Michael Fabiano e dal soprano Maria Agresta, che dirigerà l'Orchestra e Coro della Fenice. La seconda parte del concerto dell'1 gennaio potrà essere seguita dalle 12.20 in diretta Rai1 e dalle 18.20 in differita su Rai5. Il primo gennaio, ma anche a Natale, i musei civici del centro storico (Palazzo Ducale, Museo Correr, Ca' Pesaro, Museo del Vetro, Ca' Rezzonico) saranno regolarmente aperti.