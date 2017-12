Scontro tra auto e camion, muore una donna

VENEZIA - I vigili del fuoco sono intervenuti lungo via Roma Sinistra, a Jesolo, per lo scontro tra un'auto e un camion: nell'urto una donna, che è stata soccorsa dal personale del Suem 118, purtroppo è deceduta. Il personale della squadra accorsa ha estratto il corpo della donna, finita con l'auto nel fossato. Illeso l'autista del mezzo pesante. Sul posto la polizia locale per ricostruire la dinamica del sinistro e la deviazione del traffico. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.