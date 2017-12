Scoperto un traffico di rifiuti dall'Italia all'Africa

VICENZA - Un traffico di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche tra l'Italia e l'Africa è stato scoperto dal nucleo investigativo polizia ambientale, agroalimentare e forestale dei carabinieri di Vicenza, a seguito di una complessa ed articolata attività d'indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Venezia che ha portato a indagare i gestori. Nell'operazione sono stati identificati sette soggetti di origine nigeriana, che nel corso dell'anno 2016 e 2017 hanno raccolto presso esercizi commerciali in tutto il Centro e Nord Italia, apparecchiature elettroniche fuori uso, quali fotocopiatrici e stampanti da ufficio, condizionatori e tv, per stoccarli temporaneamente presso un magazzino con sede a Castegnero (Vicenza) e infine caricarli in container imbarcati su navi in partenza dal porto di Genova e dirette in Nigeria.