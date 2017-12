Una ragazza di 20 anni scivola dal ponte e muore

ASIAGO (VICENZA) – Probabilmente a causa del maltempo, una ragazza è morta cadendo dal ponte della Valgadena che delimita i comuni di Enego e Foza, sull'Altopiano di Asiago (Vicenza). La vittima, una ragazza di 20 anni residente a Rosà (Vicenza), nel tentativo di raggiungere la zona centrale del viadotto, è scivolata lungo la ripida scarpata, cadendo per almeno 40-45 metri. Nel terribile volo la donna non è morta subito ma raggiunta dai sanitari del Suem 118 dell'ospedale di Asiago nonostante i tentativi di rianimazione è morta per le ferite riportate. Sul posto, oltre alle squadre del soccorso alpino altopianese, i carabinieri di Asiago, che ora stanno svolgendo le indagini. Vista la difficoltà di risalire lungo il pendio, coperto di neve e ghiaccio, la salma è stata recuperata in serata mediante l'autoscala dei vigili del fuoco giunta da Vicenza.