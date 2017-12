A Belluno si è svolta con successo la Santa Klaus Running

BELLUNO - Si è rinnovata anche quest'anno a Belluno la 'Santa Klaus Running', la corsa dei Babbi Natale tutti con stivali e vestiti rigorosamente di rosso, proprio in sintonia con la tradizione del secolo scorso. Un bel colpo d'occhio, soprattutto per gli spettatori, vedere migliaia di Santa Klaus, arrivati da tutta Italia e dall'estero, attraversare le strade di Belluno e le frazioni d'attorno, per questa mezza maratona lunga 21 km. Appassionati che hanno vinto il freddo, piuttosto intenso, che non hanno voluto mancare a questa particolare corsa podistica di Natale.