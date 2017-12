Lupi sbranano 15 pecore in un'azienda agricola

BELLUNO - Quindici pecore sono state sbranate, pare dai lupi, nell'azienda agricola Coste di Vena d'Oro a Belluno. Lo rileva Confragricoltura di Belluno spiegando che la titolare dell'azienda ha trovato 15 delle 33 bestie del gregge sbranate. «Le pecore erano quasi tutte gravide: i danni ammontano a oltre 2.000 euro». «La Provincia - precisa la titolare Giovanna Arban - ha scritto che si tratta di danni da canidi, ma il veterinario ha trovato la traccia di una zampa grossa come quella di un lupo. Anche il metodo di caccia è tipico dei lupi. I branchi si stanno spostando verso valle dove trovano da mangiare e ce li troviamo sotto la porta di casa. Non ci fidiamo più neanche a girare con il cane».

«Purtroppo - annota Diego Donazzolo, presidente Confagricoltura Belluno - poco si sta facendo, nonostante i buoni propositi dell'assessore regionale all' Agricoltura Giuseppe Pan. La situazione è ormai fuori controllo e molto difficile da recuperare. Forse la politica ha ascoltato troppo le associazioni animaliste e ambientaliste».