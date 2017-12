Truffe online, i carabinieri ne scovano quattro

BELLUNO - Quattro persone sono state denunciate dai carabinieri di Cortina d'Ampezzo e S. Vito di Cadore per truffe online. Gli indagati sono accusati di aver utilizzato un sito di annunci e un social network per ingannare ignari utenti della rete. In un caso, un udinese di 57 anni, ha versato come anticipo 500 euro su un conto online per l'acquisto di un'auto, con l'impegno di versare l'importo rimanente alla visione del mezzo a Cortina dove ha scoperto di essere stato truffato dal venditore, il quale, incassato il denaro, è scomparso. Il truffatore è un 45enne varesino. In un altro caso un 50enne cadorino ha dato 300 euro di caparra per un cucciolo di cane senza avere più risposta dal truffatore poi rintracciato dall'Arma. L'ultimo caso riguarda l'acquisto di una stufa a pellet per la quale un cadorino ha dato 450 euro di caparra sulla carta prepagata di un napoletano che poi è scomparso. Questi è stato denunciato assieme a un abruzzese che aveva inserito l'annuncio online e portato avanti la trattativa.