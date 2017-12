Arena di Verona, 6 nuovi concerti per la stagione 2018

VERONA - La Fondazione Arena di Verona ha presentato ieri la Stagione Sinfonica che, come da tradizione, affiancherà la stagione lirica 2017-2018. Dal 9 febbraio al 28 maggio 2018, al Teatro Filarmonico di Verona, oltre a un concerto d'eccezione previsto al vicino Teatro Ristori, il cartellone proporrà 6 concerti con replica per un totale di 12 serate di grande musica. Interpreti e direttori di fama internazionale insieme all'orchestra e al coro della Fondazione Arena di Verona - diretto da Vito Lombardi - saranno protagonisti della stagione che si aprirà venerdì 9 febbraio (in replica sabato 10 febbraio), con il ritorno dei complessi artistici areniani dalla tournée in Oman del mese di gennaio. Il concerto vedrà il ritorno di Mario Brunello nel doppio ruolo di direttore e interprete.