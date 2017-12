Auto si scontra frontalmente contro un pullman, morta una donna e diversi i feriti

PADOVA - Una donna è morta nello scontro frontale avvenuto a Borgoricco (Padova) tra un'autovettura e un pullman di linea. Nello schianto ha persola vita la conducente dell'automobile, mentre sono rimasti feriti - non si conoscono ancora le loro condizioni - l'autista del pullman e alcuni passeggeri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cittadella, che hanno estratto dall'abitacolo della Fiat Punto la donna, una 64enne, per la quale non c'è stato nulla da fare. I medici del Suem 118 ne hanno potuto solo constatare il decesso. L'autista del pullman e alcuni passeggeri del mezzo, feriti, sono stati portati in ospedale.