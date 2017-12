Fiamme in un palazzo nobiliare a Venezia

VENEZIA - I vigili del fuoco sono intervenuti nel Sestiere di Castello a Venezia per un principio d'incendio presso palazzo Morosini. Le squadre dei pompieri intervenuti con tre autopompe lagunari hanno spento il principio d'incendio divampato nel cucinino al piano terra da dove il fumo, incanalandosi verso l'alto, ha bloccato un signore anziano con la badante e un'altra signora al piano sovrastante. L'anziano è stato evacuato dai carabinieri intervenuti per primi, mentre le due donne sono state portate in salvo dai vigili del fuoco. I sanitari del Suem 118 hanno visitato sul posto l'anziano. Il palazzo nobiliare ospita al terzo piano il Consolato francese, che non è stato coinvolto.