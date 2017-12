Meteo: Veneto, cielo sereno e tanto freddo. Toccata minima di -22,5

BELLUNO - Cielo sereno ma freddo intenso in Veneto, con -10 a Belluno e -20,7 a Pian Cansiglio, sempre nel bellunese. Ad Asiago la minima si è fermata a -15 gradi, mentre a Sappada -11 e a Cortina -7. La temperatura più bassa, a titolo di curiosità visto che è stata registrata sul fondo di una conca, in un'area sperduta dell'altopiano vicentino, a Dolina Campoluzzo a 1.768 metri d'altitudine, con -22,5 gradi. Il freddo con un sostanziale bel tempo dovrebbe durare anche per i prossimi giorni.