Giovane trovato morto nella laguna di Venezia

VENEZIA - Un giovane è stato trovato morto nella laguna di Venezia, nel canale tra le isole della Giudecca, San Clemente e Sacca Sessola. L'allarme è scattata quando è stata notata una barca, che trasportava plichi per conto di un corriere, ruotare senza guida. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118 sono corsi che hanno rinvenuto in acqua il corpo del conducente. Indagini sono incorso in corso per chiarire se si sia trattato di un incidente o se il conducente, prima di cadere in acqua, sia stato colto da malore.