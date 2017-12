Meteo: freddo polare in Veneto, -16 ad Asiago. Le altre temperature

BELLUNO - E' arrivato il freddo in Veneto con le temperature minime nelle aree alpine ben al di sotto della media, con -16 gradi ad Asiago, -13 a Sappada e -11 ad Arabba e Cortina. A Belluno -8. Ben più bassa, ma i meteorologi la indicano come una curiosità visto che si tratta di una conca in una sperduta area montana nel vicentino, la minima registrata a Dolina Campoluzzo, -33,9 gradi. Il record per quest'area era stato registrato il 3 gennaio 2009 con -40,3 gradi. A Passo Cimabanche (Belluno), la minima è stata di -20 gradi, mentre a Piana di Marcesina (Vicenza), altra zona nota per le minime da brivido, -20,7. In Marmolada, a 3.256 metri d'altitudine, -21,2gradi. Le nevicate potrebbero manifestarsi nel tardo pomeriggio, specie nelle prealpi veronesi, ma non sono previsti al momento fenomeni intensi.