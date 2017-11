Lingua: il termine 'bacaro' entra ufficialmente nello Zingarelli

VENEZIA - Conosciuto ormai anche dai turisti internazionali che amano Venezia, il termine 'bacaro', con cui si intende la tradizionale osteria veneziana, è stato accolto nel Vocabolario della lingua italiana 'Zingarelli', edito da Zanichelli, che compie 100 anni di storia. Un avvenimento che la casa editrice celebrerà a Padova domani, 30 novembre 2017 (ore 11:30) con un incontro al Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi in Corso Vittorio Emanuele II. Il Vocabolario della lingua italiana diventerà così occasione per un viaggio intorno alle parole, per fare il punto con gli studenti sul passato, il presente e il futuro del nostro idioma, tra neologismi, vocaboli perduti, e forme del lessico comune derivate dalle forme dialettali, come i 'venetismi'. 'Bacaro' era stato preceduto, nelle scorse edizioni, da 'ciacolare', chiacchierare, ciarlare; 'pearà', salsa tipica della cucina veneta, a base di pane raffermo; 'tocio', intingolo, sugo, e 'schei'.