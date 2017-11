Eventi a Venezia, ecco cosa fare giovedì 30 novembre

VENEZIA – gli spettacoli e le commedie a teatro, gli omaggi ai grandi della musica, gli eseprimenti con i suoni. Ecco qualche consiglio per trascorrere al meglio la vostra serata e non lasciarsi sfuggire gli appuntamenti più interessanti

Teatro

Al Teatro Goldoni, Carlo & Giorgio Temporary show. Lo spettacolo più breve del mondo. Autori e interpreti dei loro spettacoli da vent’anni Carlo & Giorgio rappresentano un fenomeno unico di comicità intelligente, capace di portare a teatro un pubblico trasversale che in loro riconosce sé stesso, i vizi e le virtù del mondo in cui viviamo. Questo nuovo progetto è perfettamente in linea con i ritmi forsennati di quest’epoca contemporanea. Perché si sa, non abbiamo un attimo di tempo, le nostre giornate sono talmente piene di impegni da non darci un secondo di tregua: dobbiamo fare tutto e subito in tempo reale, senza fermarci mai e sempre con la sensazione di non avere abbastanza tempo. Un tempo dunque da concedersi a teatro, per ridere e pensare al tempo che ci rimane.

Danza

Al Teatro Toniolo lo spettacolo «Night circus», il primo lavoro della compagnia Recirquel, un viaggio notturno e magico ambientato a 10 metri d’altezza, tra i muri sbriciolati di Budapest.

Musica live

Ritorna la musica dal vivo allo Splendid Venice Hotel.nGiovedì 30 novembre, Stevie Wonder, uno degli artisti più decisivi nella storia della black music, sarà interpretato dalla voce, altrettanto carismatica, di Kenn Bailey, che suona anche il sax, accompagnato dal piano di Ivan Zuccarato.

Spettacolo

Due tra le eccellenze della musica strumentale contemporanea calcano il palco di Argo16 per una serata all’insegna delle sonorità profonde e oscure, impreziosite da visual in tempo reale. Spirali caotiche che vorticano tra il drone, il noise, l’ambient, il doom, raggiungendo climax sonori distorti.

«Thisquietarmy» è il progetto musicale dell'artista Eric Quach (Montreal), tra i pionieri della ricca scena musical-strumentale canadese. Improvvisazioni di chitarra su suoni Drone si uniscono alle più svariate influenze musicali: dall’elettronica al doom metal, passando per il post-punk, lo shoegaze, l’ambient e il krautrock per uno show che riesce a combinare il minimalismo ripetitivo e strutture formali elaborate. «Thank U for Smoking» è un trio sardo di matrice strumentale attivo dal 2009. Fin dall’inizio il concetto primario è stato il suono: analizzarne ed approfondirne il senso, la proporzione, l’idea, creando un mix vocale e strumentale in bilico tra noise e post-rock, tra doom e drone.