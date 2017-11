Meteo in Veneto, neve in montagna ma anche a Belluno e Feltre

VENEZIA - Nevica sulle aree della montagna veneta, mentre in pianura il cielo è coperto e piove. La neve è cominciata a cadere nella notte e sono stati registrati stamani accumuli tra un centimetro, come a Cortina, e cinque centimetri in altre aree delle Dolomiti. Nevicate anche a Belluno e a Feltre. Il limite per il fenomeno nevoso, secondo il centro previsioni meteo di Arabba (Belluno), è attualmente a fondovalle, ma potrebbe risalire a quote più alte nel corso della giornata. Nevicate, secondo le previsioni attuali, sono attese anche nei prossimi giorni, in particolare venerdì.