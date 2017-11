Veneto: stanziati 25mila euro per il soccorso alpino

VENEZIA – Approvato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'assessore alla Protezione civile, Gianpaolo Bottacin, un contributo di 250mila euro dedicato a spese di investimento per tre automezzi e relativi allestimenti, l'acquisto e l'adeguamento di sistemi di comunicazione e attrezzature hardware e software nonché l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e specialistici, che saranno assegnati alle squadre del Soccorso Alpino operative nel territorio alpino e prealpino della regione. «A causa dei continui tagli statali la coperta è sempre più corta - ha affermato Bottacin - ma nonostante ciò siamo riusciti a trovare delle economie per finanziare il capitolo riservato alla L.R. 11 /2015 dedicata al Soccorso Alpino».

Portare alto in nome del Veneto

«Si tratta di un'associazione estremamente meritoria, non la sola fortunatamente, che porta in alto il nome del Veneto sia all'interno della nostra regione che su tutto il territorio nazionale. Quando parliamo di sicurezza in montagna – ha concluso l'assessore – non possiamo farlo senza ricordarci di questi nostri angeli, sempre pronti a intervenire in caso di bisogno e spesso in situazioni assai difficili. Una delle nostre tante eccellenze venete, a cui noi continueremo a stare vicino».