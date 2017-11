Aggrediscono un frate di 90 anni per rapinarlo. Ricoverato in condizioni serie

VICENZA - Un frate di 90 anni, Germano Contardo, in servizio pastorale nel convento di Santa Maria del Cengio di Isola Vicentina (Vicenza) è stato aggredito a scopo di rapina a opera di due sconosciuti, mentre rientrava nella sua dimora. Il fatto è avvenuto sabato pomeriggio ma la notizia è stata resa nota solo ora dai carabinieri della compagnia di Schio (Vicenza). Fra' Contardo, che ha origini friulane, è ricoverato all'ospedale di Vicenza in condizioni serie ma pare non in pericolo di vita: lamenta quattro costole rotte, contusioni varie e una ferita al capo.