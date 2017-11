Zaia, a Padova Est sorgerà il nuovo ospedale di Padova

VENEZIA - Il tavolo istituzionale per il nuovo ospedale di Padova, riunitosi a Palazzo Balbi, ha confermato l'area di Padova Est quella «più titolata». Lo ha detto Luca Zaia, presidente del Veneto: «è stato un tavolo dirimente quanto meno perché la posizione della Regione è chiara, nel senso che abbiamo valutato per l'ennesima volta tutte le opportunità e le aree e ne è venuto fuori che quella più titolata resta l'area di Padova Est». Contrario il sindaco di Padova, Sergio Giordani: «anch'io ho capito che o cediamo gratis le aree di Padova Est o non si fa il doppio polo. Abbiamo lavorato un mese per trovare un punto di aggregazione che era molto interessante: due poli. Se Zaia pensa di fare un polo solo, a Padova Est, primo non ho capito cosa succede in questi 12 anni che il direttore Flor ha ipotizzato debba durare l'ospedale attuale che forse cadrà a pezzi. Ne faranno un altro? Secondo, torniamo al problema del buco nero, che la città non accetta. Il mio giudizio deve essere confrontato con il Consiglio comunale».