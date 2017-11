Scoppia l'auto, feriti due ragazzini

VERONA - Due minori sono rimasti feriti nell'auto dei genitori in seguito allo scoppio provocato dall'uso di uno spray seguito dall'accensione di una sigaretta. Il fatto è avvenuto ieri notte a Bussolengo in provincia di Verona. I giovani si trovavano appunto nell'auto dei genitori e pare abbiano usato una bomboletta spray per la pulizia, spruzzando del prodotto per poi accendersi una sigaretta, che ha innescato l'esplosione. Lo scoppio è avvenuto per la presenza del gas propellente nell'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'auto, mentre i due feriti sono stati assistiti e portati in ospedale dai medici del Suem 118. Indagini dei carabinieri in corso.