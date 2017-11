Tempo: il Veneto sotto la morsa del gelo: fino a -20 gradi

VENEZIA - Crollano le temperature in Veneto con valori in ulteriore calo con clima freddo e valori delle minime sottozero, fino a -20,7 in Marmolada (3256 metri). La regione si è svegliata sotto la morsa del gelo specie in montagna. Anche la pianura non è stata risparmiata come rileva l'Arpav che ha evidenziato il repentino cambiamento meteorologico. Così nei capoluoghi: a Belluno -5,4; a Vicenza -3; a Treviso -2,5; a Verona-1,4; a Padova -1,3; a Venezia -0,8 e a Rovigo -0,5. Da registrare infine -12,9 gradi a Pian Cansiglio (1028 m); -12,2 a Passo Pordoi (2155 m); -10,9 in Val Visdende (1240m); -12,5 a Dolina Capoluzzo (1768m) e -10,7 a Piana di Marcesina (1310 m).

A Cortina -6,4 e ad Asiago -7,1. Temperature minime, comunque lontane dai record del passato: Pian Cansiglio -29.5 (1 marzo 2005), Val Visdende -26.4 (1 marzo 2005), Passo Cimabanche -30 (7 gennaio 1985), Passo Pordoi -26.2 (6 gennaio 1985), Marmolada-30.4 (30 gennaio 1999), Piana di Marcesina -32 (1 marzo 2005) e Dolina Campoluzzo -40.3 (3 gennaio 2009).