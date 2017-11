Sequestrati quasi 10.000 kg di pesce dai Nas in Veneto

ROVIGO – In una nota pubblicata sul sito del Ministero della Salute si riporta la notizia che i Carabinieri del NAS di Padova e la Capitaneria di Porto di Chioggia (VE), hanno collaborato in modo proficuo nell'ambito di un'azione di contrasto all'importazione e alla messa in commercio di prodotto alimentari a rischio. I due comandi, infatti, hanno operato insieme nel sequestro di quasi 10.000 kg di pesce, custodito presso uno stabilimento della provincia di Rovigo e importato dall’estero, si legge nella nota.

«I prodotti ittici, congelati, appartenevano a una ditta del vicentino, ed erano privi di etichetta in italiano. Ad aggravare la posizione dell’imprenditore proprietario del pesce, vi è stato il fatto che la sua azienda non avesse effettuato la prevista registrazione presso la ULSS 8 'Berica di Vicenza' quale impresa alimentare riconosciuta».

I controlli delle Autorità sanitarie

«Sebbene la legislazione permetta la libera circolazione delle merci all’interno della Comunità Europea – prosegue la nota – il NAS ricorda che, al momento dell’ingresso nel territorio nazionale (nei porti, aeroporti e dogane interne), tutte le partite di merci di interesse sanitario, compresi quindi gli alimenti di origine animale destinati al consumo umano, che sono provenienti da Paesi extra-europei, vengono sottoposti a controllo igienico-sanitario a cura degli Uffici di Sanità Marittima e Aerea (USMAF) del Ministero della Salute.