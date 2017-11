Weekend di incidenti stradali: un morto di 21 anni e 3 feriti

TREVISO - Un ragazzo di 21 anni è morto e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto lungo la 'Noalese' nel territorio del comune di Zero Branco (Treviso). I quattro erano in un'unica vettura il cui conducente ha perso il controllo del mezzo che è finito fuoristrada. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere la vittima e i feriti: due donne di 34 e 19 anni e un ragazzo di 18, rimasti incastrati nell'abitacolo deformato, che sono stati stabilizzati per essere portati in ospedale. Niente da fare per il quarto ragazzo nonostante i tentativi di rianimazione del personale medico che ne ha dovuto dichiararne la morte. La polizia stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.