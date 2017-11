Recuperato uno stemma araldico del XVI secolo rubato Venezia, stava per essere venduto all'asta

VENEZIA - Uno stemma araldico del XVI secolo raffigurante due angeli che sorreggono una corona patrizia, trafugato nel febbraio 2010 da Palazzo Carminati, è stato restituito al proprietario, un veneziano, dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Venezia. Il manufatto è stato sequestrato dai militari dell'Arma presso una casa d'asta ligure dopo un controllo delle vendite online. Le indagini, in collaborazione con funzionari della Soprintendenza di Venezia e i colleghi del nucleo Tpc di Genova, hanno permesso di verificare che l'opera posta in vendita era quella rubata dal palazzo lagunare. Due persone sono state denunciate per ricettazione.