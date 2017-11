Rimosse le zone discriminatorie nel cimitero di Montagnana

PADOVA -Sono stati rimossi, per ordine del sindaco Loredana Borghesan, dopo le proteste, i cartelli 'discriminatori' nel cimitero di Montagnana (Padova) che indicavano specificatamente le zone destinate ai defunti indigenti. «La scelta di posizionare cartelli di delimitazione dei campi di inumazione - spiega il sindaco - è stata quanto mai inappropriata. Denuncia una carenza di sensibilità che non è condivisibile o giustificabile in alcun modo. Se gli uffici comunali o gli amministratori fossero stati a conoscenza di questa azione - precisa - l'avrebbero senz'altro fermata in tempo. Non è mai stato nelle nostre intenzioni creare zone di serie A o di serie B, tanto meno nei nostri cimiteri». Il sindaco si dice amareggiata per questa «azione discriminatoria, che è dovuta a una scelta operata in modo del tutto autonomo dalla ditta aggiudicatrice dell'appalto». Così, di sua iniziativa, la ditta ha diviso le aree del camposanto con cartelli su alcuni dei quali si leggeva 'Campo inumazione speciale per indigenti'.