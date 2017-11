11 km di coda sulla A4 dopo un incidente

TRIESTE - Undici chilometri di coda tra Villesse e Latisana in direzione Venezia e due in A23, direzione nodo di Palmanova, congestionato: sono la conseguenza dell'incidente avvenuto lungo la A4 fra San Giorgio di Nogaro e Latisana, in direzione Venezia, che non è ancora risolto. Il tamponamento fra un camion e un furgone in A4, fra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia, poco prima delle 15:00 ha causato disagi alla circolazione a causa della caduta del materiale trasportato dal mezzo pesante - bobine di carta - finito anche sulla carreggiata opposta, in direzione Trieste, bloccando il traffico. Sono ancora in corso - informa Autovie Venete - le operazioni di rimozione dei mezzi e di pulizia della carreggiata. Un secondo incidente fra mezzi pesanti si è verificato tra San Stino di Livenza e Portogruaro, in direzione Trieste. Anche in questo caso si è trattato di un tamponamento, senza feriti. In questo tratto si sono formati otto chilometri di coda.