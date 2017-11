Rapina nel veronese in una casa con i proprietari, anziani, dentro

VERONA - Quattro individui, dei quali uno armato di pistola, hanno compiuto una rapina a Legnago (Verona). In quel momento c'erano i proprietari di casa, marito e moglie anziani. I quattro, dopo avere rovistato cassetti e armadi, si sono impossessati di poco più di mille euro e di pochi oggetti in oro presenti in casa. Sul luogo sono intervenuti i militari della Compagnia di Legnago e della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Verona. Le indagini sono in corso. Si tratta della quarta rapina messa a segno con le stesse modalità in pochi giorni nella provincia di Verona. In precedenza i banditi avevano colpito a Gazzo Veronese e Isola della Scala lo scorso 11 novembre e in un agriturismo di Pescantina il 14 novembre.