Albanese ruba un auto nel bellunese, bloccato dai carabinieri di Venezia

VENEZIA - È stato fermato a Quarto d'Altino (Venezia) per un normale controllo da una pattuglia in servizio dei militari della Stazione Carabinieri di Meolo. Si tratta di un cittadino albanese di 27 anni residente in provincia di Belluno, mentre era alla guida di una Hyundai 130 risultata rubata la sera precedente presso il proprio comune di residenza. I militari lo hanno così denunciato a piede libero per il reato di ricettazione all'Autorità Giudiziaria lagunare. L'autovettura invece è stata restituita al legittimo proprietario che in mattinata è stato invitato presso la Stazione Carabinieri di Meolo per formalizzare la denuncia.