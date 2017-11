Un bimbo di 2 anni esce di casa da solo. Panico in famiglia

PADOVA – Momenti di panico in famiglia a Padova. Un bimbo di due anni e mezzo, che i genitori avevano lasciato in casa assieme al fratello di 15, è uscito da solo in strada e dopo un po' si è perso tra le vie cittadine, venendo soccorso da un giovane straniero.

L'uomo, assicuratosi che il bimbo stesse bene, ha avvisato i carabinieri, che hanno rintracciato i genitori e scoperto il motivo della loro assenza: erano usciti lasciando i figli a casa per cercare i regali di Natale. La coppia è stata denunciata per abbandono di minore. Il bambino era sgattaiolato fuori casa quando il fratello più grande si era addormentato. Ma, solo in strada, non è passato inosservato: «Come ti chiami? Cosa ci fai qui?» ha chiesto preoccupato l'uomo che l'ha trovato. «Mi sono perso, non trovo più la casa» è stata la risposta del bimbo, che ha saputo solo aggiungere il proprio nome.