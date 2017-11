Morto per l'incidente gondola, chiesta la condanna del gondoliere

VENEZIA - Una condanna a un anno e 5 mesi è stata chiesta oggi dal Pm di Venezia Roberto Terzo per il gondoliere coinvolto nell'incidente in Canal Grande che costò la vita il 17 agosto 2013 a un turista tedesco, Joachim Vogel, in quei giorni in vacanza con la famiglia. L'uomo si trovava con i familiari su un'altra gondola che fu centrata da un vaporetto Actv, in fase di manovra per evitare altri mezzi acquei, nel tratto di Rialto. L'incidente, ha sostenuto nella requisitoria il magistrato, sarebbe stato innescato proprio dalla prima gondola manovrata dall'imputato, Davide Forcellini. Nei confronti di quest'ultimo, l'avvocato di parte civile, Lorenzo Picotti ha chiesto un risarcimento di 7,7 milioni di euro in favore della vedova e i tre figli di Vogel, residenti a Tubinga. L'udienza per repliche e sentenza è fissata al 18 dicembre prossimo. Altri 4 imputati, tra comandanti di vaporetti e taxi acquei coinvolti nell'incidente, avevano già patteggiato nell'estate 2015 condanne complessive per poco meno di 4 anni.