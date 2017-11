Violenza sulle donne, scende in campo anche Ikea

PADOVA - Anche il colosso svedese Ikea scende in campo contro la violenza sulle donne, aderendo alla campagna #PerUnaGiustaCasa di Telefono Donna, che vede oggi il centro commerciale di Padova ospitare una serie di performance teatrali che rappresentano episodi di violenza domestica. #PerUnaGiustaCasa ha l'obiettivo di far puntare i riflettori dell'opinione pubblica sul tema della violenza in casa e sull'urgenza di attivare progetti che offrano garanzie e tutela alle donne e ai figli. Oggi il centro Ikea di Padova, nella zona est della città, si trasformerà in alcune fasce orarie (ore12.00, 14.00, 16.00) in un piccolo teatro, con le rappresentazioni teatrali di scene di violenza domestica interpretate da attori del Teatro Filodrammatici. In scena dialoghi e gesti che evocano tre differenti tipologie di violenza: fisica, psicologica ed economica. Storie reali di donne che, grazie al supporto di Telefono Donna, hanno avuto il coraggio di denunciare i maltrattamenti subiti e di ricominciare una nuova vita.