Eventi a Venezia, ecco cosa fare martedì 21 novembre

VENEZIA – Dai festeggiamenti della tradizioni, al teatro e alla musica. Ecco qualche consiglio sugli appuntamenti ai quali non mancare assolutamente.

Feste della tradizione

La Festa della Salute è sicuramente quella dall'impatto meno turistico, e che evoca un sincero sentimento religioso popolare. Anche questa festività, come quella del Redentore, ricorda un'altra terribile pestilenza, quella del biennio 1630-31, e il conseguente voto pronunciato dal Doge per ottenere l'intercessione della Vergine. A tutt'oggi migliaia di cittadini sfilano il 21 novembre davanti all'altare maggiore dell'imponente Chiesa della Salute a perpetuare il secolare vincolo di gratitudine che lega la città alla Vergine Maria. Per nformazioni: basilicasalutevenezia.it.

Teatro

Al Teatro l'Avogaria lo spettacolo «Sospiri» di e con Gabriele Genovese scene e costumi Elisabetta Carosio. Sulla scena una storia d’amore vissuta nelle città meridionali che negli anni ottanta erano dominate dal contrabbando. Paesi che si traducono in contenitori aspri di sogni inammissibili, il bacino di provenienza di merci illegali, il luogo dentro di noi in cui non vogliamo guardare, quello in cui la deformità e la diversità hanno un valore, in cui tutto va più veloce di quanto possiamo controllare. Protagonista, Mimì, un trasgressore della legge, che con la sua alfetta carica di «bionde», ci conduce tra le storie di chi ogni giorno desidera, perde, insegue e fugge, rimpiange ricchezze mai possedute e spera ciò che sembra impossibile. Al Teatro a l'Avogaria martedì 21 novembre, 21. Per informazioni e prenotazioni: 041 0991967, 335.372889, prenotazioni@teatro-avogaria.it.

Musica popolare

In occasione della festa più importante e sentita per i veneziani, Sandra Mangini si esibirà a cappella al Laguna Libre, con un repertorio di canzoni tradizionali veneziane con la passione e l'intensità che la caratterizzano. Laguna Libre per l'occasione, inserirà all'interno del suo menù del pranzo e della cena la Castradina preparata dalle mani esperte del nostro Chef Paco che proporrà una versione rivisitata del piatto tradizionale!! Vi invitiamo a condividere insieme questo momento di festa, tradizione gastronomica e non solo... E' gradita la prenotazione al numero 0412440031 www.lagunalibre.it.