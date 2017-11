A 16 anni e senza un avambraccio diventa campione di voga alla Regata Storica 2017

VENEZIA - Frequenta il liceo scientifico con un buon profitto, segue gli scout, suona la chitarra e soprattutto voga alla veneta. Tutto normale per un 16enne se non fosse che Pietro è nato senza l'avambraccio sinistro e usa una protesi. Un problema che non gli ha impedito di classificarsi al terzo posto, insieme al compagno Michele Bertoldo, nelle 'marciarele senior' della Regata Storica 2017. Il suo sogno, ora, è che qualcuno lo aiuti a progettare e realizzare una nuova protesi con dei sensori che gli permettano i movimenti di cui ha bisogno per coltivare la sua passione per il remo.