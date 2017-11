Sfiammata fuoriesce dalla strada, paura a Venezia

VENEZIA - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri lungo strada Nova in campo San Felice a Venezia per una sfiammata per un probabile corto di un cavo da 10.000 volt, interrato sotto la strada. La fiammata alta più di un metro è sfogata all'esterno attraverso le fessure dei massegni. Nessun ferito, ma molto spavento tra i passanti in quel momento molto numerosi. La squadra dei pompieri lagunari hanno isolato la zona è assicurato la sicurezza fino all'intervento dei tecnici.