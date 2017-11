Chioggia: un marinaio muore schiacciato su una nave

VENEZIA - Un operaio di probabili origini filippine ha perso la vita ieri sera a bordo della nave mercantile Eleni M. da 30 mila tonnellate battente bandiera maltese davanti a Chioggia. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasto schiacciato da un peso in movimento. Sul posto la capitaneria di porto. Il Pm di turno ha disposto l'autopsia. L'imbarcazione, partita da Fusina era diretta in Egitto, ma dopo l'incidente è stata posta in rada davanti a Chioggia.