Carabinieri sequestrano 1 kg di hashish a un marocchino

VENEZIA - Un cittadino marocchino è stato tratto in arresto e circa un chilogrammo di hashish è stato posto sotto sequestro dai carabinieri di San Donà di Piave. Nel corso di un controllo di una vettura, con due persone a bordo, i militari dell'arma si sono accorti che tra i sedili posteriori c'erano tracce di sostanza stupefacente, tipo cocaina. Il veicolo è quindi stato portato in caserma, assieme ai due occupanti, e nel corso di una perquisizione sono stati scoperti, in due posti diversi dell'auto, dei panetti di hashish per un totale di circa un chilogrammo. E' poi emerso che solo il conducente poteva essere il possessore della droga ed è stato quindi arrestato. Nei suoi confronti il giudice ha fissato l'obbligo di dimora fino al processo, il 19 dicembre.